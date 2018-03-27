  • 28 MART 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.982
    EURO 4.94
  • BIST 116196.54
    ALTIN 172.105
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Sınırı geçen iki Yunan askerine tahliye çıkmadı

Sınırı geçen iki Yunan askerine tahliye çıkmadı

Sınırı aşarak Türkiye' ye gelen Edirne'de tutuklanan 2 Yunan askerinin tutukluğu devam edecek.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Sınırı geçen iki Yunan askerine tahliye çıkmadı

Edirne 2. Sulh Ceza Hakimliği'nde yasadışı yollardan sınırı aşarak Türkiye' ye gelen, Yunanistan sınırındaki Kastanies sınır kapısında görevli iki Yunan askeri için tutukluğun gözden geçirilmesiyle ilgili duruşma yapıldı. 

İki Yunan askerinin tutukluluğun devamına karar verildi.

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı sınır birliği askerleri, devriye sırasında biri teğmen, biri astsubay, 2 Yunan askerini yakaladı. 

Ne olmuştu?

Edirne'de 1 Mart'ta, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı "Hudut kartalları" sınır birliği ekipleri, devriye görevi sırasında Pazarkule yakınlarında Yunanistan ordusundan teğmen ve astsubay çavuş rütbelerindeki 2 askeri, askeri yasak bölgede yakaladı.

Tüfeklerine el konulan askerler, Edirne Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye çıkarılan iki asker, savcılıktaki ifadelerinin ardından "askeri casusluğa teşebbüs" ve "askeri yasak bölgeye girmek" suçlarından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 

Hakimlik, 2 Mart'ta teğmen Aggelos Mitretodis ile çavuş Dimitros Kouklatzis'in askeri yasak bölgeye girmek suçundan tutuklanmasına karar verdi.

İki asker, karda gördükleri ayak izlerini takip etmeleri sonucu Türk tarafına geçtiklerini ve cep telefonlarındaki görüntüleri, üst rütbelilere göndermek için kaydettiklerini öne sürdü.

Kaynak: DHA, AA

Etiketler: Yunanistan, Edirne
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER