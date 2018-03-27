Sınırı geçen iki Yunan askerine tahliye çıkmadı

Edirne 2. Sulh Ceza Hakimliği'nde yasadışı yollardan sınırı aşarak Türkiye' ye gelen, Yunanistan sınırındaki Kastanies sınır kapısında görevli iki Yunan askeri için tutukluğun gözden geçirilmesiyle ilgili duruşma yapıldı.

İki Yunan askerinin tutukluluğun devamına karar verildi.

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı sınır birliği askerleri, devriye sırasında biri teğmen, biri astsubay, 2 Yunan askerini yakaladı.

Ne olmuştu?

Edirne'de 1 Mart'ta, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı "Hudut kartalları" sınır birliği ekipleri, devriye görevi sırasında Pazarkule yakınlarında Yunanistan ordusundan teğmen ve astsubay çavuş rütbelerindeki 2 askeri, askeri yasak bölgede yakaladı.

Tüfeklerine el konulan askerler, Edirne Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye çıkarılan iki asker, savcılıktaki ifadelerinin ardından "askeri casusluğa teşebbüs" ve "askeri yasak bölgeye girmek" suçlarından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Hakimlik, 2 Mart'ta teğmen Aggelos Mitretodis ile çavuş Dimitros Kouklatzis'in askeri yasak bölgeye girmek suçundan tutuklanmasına karar verdi.

İki asker, karda gördükleri ayak izlerini takip etmeleri sonucu Türk tarafına geçtiklerini ve cep telefonlarındaki görüntüleri, üst rütbelilere göndermek için kaydettiklerini öne sürdü.

Kaynak: DHA, AA