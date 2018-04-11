Sınırdan terörist sızmalarını tespit eden kamera geliştirildi

Orta Dğu Teknik Üniversiteli (ODTÜ) mühendisler, terörle mücadelede sınır güvenliğini artıracak yerli ve milli kamerayı üretti.

Böylece, teröristlerin kurduğu pusuların önüne geçilecek.

Terör örgütü YPG/PKK zifiri karanlıkta, sisli ve kötü hava koşullarını fırsat bilip sınır hattından sızma yapamayacak.

Teröristleri tespit edecek kamera, gece yapılan operasyonlarda, polis ve jandarmanın en büyük yardımcısı olacak.

Sistemin kullanıldığı bölgelerde her bir nokta, en ince ayrıntısına kadar görülebilecek.

"Siste gören kameralar geliştirdik"

Yerli ve milli kamerayı TRT Haber'e anlatan ODTÜ Mikroelektromekanik Sistemler Araştırma ve Uygulama Merkezi (MEMS) Başkanı Prof. Dr. Tayfun Akın, "ODTÜ olarak uzun süredir yerli teknolojiler konusunda çalışmalar yaptık. Bu çalışmaları daha ürüne döndürebilmek için ODTÜ Teknokent’te şirketler oluşturduk. Bu şirketlerde çok hassas çalışabilen çipler yaptık. Bu çiplerin, performansları dünyadakilerden birkaç kat daha iyi kapasitede. Bu çipler sayesinde, siste veya az ışık ortamında gören kameralar geliştirmeyi başardık" dedi.

Sistem tamamen yerli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli ve milli üretim çağrısının ardından harekete geçtiklerini vurgulayan Akın, "Sayın Süleyman Soylu ile de görüştük. Bu destekler çok artmaya başladı. Ülkemiz platformları yerli yapabiliyor. Yurt dışından alınan kritik parçalara dayanıyordu bunlar. Şu anda biz, bu parçaları da yerli olarak geliştirdiğimiz için tamamen sistemlerin içeriğini de yerli olmasını sağladık" diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber