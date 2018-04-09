Sınırdan terörist sızmalarını tespit eden kamera geliştirildi

Türk Polis Teşkilatı'nın 173’üncü kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehit ve gazi aileleri onuruna bir otelde yemek programı düzenlendi.

Programa katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadelede kullanılacak 2 yeni sistemi anlattı.

Suçun ve suçlunun teknolojiyle beraber gelişim gösterdiği dünyada, Türk polisinin hiçbir gelişmenin gerisinde kalmadığına işaret eden Soylu, her pazartesi istihbarat ve koordinasyon toplantısı yaptıklarını ve bu toplantıların tamamına katıldığını anlattı.

"Bazen dağlarda terörist gece karanlığından sızarak evlatlarımızın ve bizim canımızı acıtıyor." diyen Soylu, şunları ifade etti:

"Şimdi el birliğiyle teknokentimizde öyle bir şey üretildi ki geceleyin, siste yaklaşık 500 metreden bir kilometreye kadar çok rahatlıkla görebileceğimiz milli ve yerli yazılımla bir kamera icat ettik. Artık siste bir terör örgütünün veya bir anlayışın gelip de baskın yapabilmesi imkan ve kabiliyetleri içinde olmayacak. Bunun yanı sıra sınırlarımız çok daha iyi gözetlenecek. Araçlarımız giderken farlarını yakmadan, aracı süren güvenlik kuvvetlerimiz anlaşılmadan rahat bir şekilde önündeki 300-500 metreyi rahat görebilecek bir icadı yerli ve milli yazılımla gerçekleştirdik."

Teröristlere karşı insansız hava araçları ile büyük bir üstünlük ve kabiliyet sağladıklarını söyleyen Soylu, Amanoslar'da son bir ayda 20 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Soylu, teknolojik üstünlük arttıkça güvenlik ve asayişin daha iyi noktaya geleceğini vurguladı.

Kaynak: AA