Sınırdaki Mehmetçik'e moral ziyareti

Irak sınırında kurulan üs bölgeleri ile PKK'lı teröristlerin yurda geçişini engelleyen Mehmetçik, sert iklim şartlarına rağmen görevini başarıyla sürdürüyor.

Hakkari Valisi Toprak, bin 800 rakımlı bölgede sınır hattını gece gündüz gözetleyen Gazi Üs Bölgesi'ni ziyaret ederek, buradaki askerlerle bir araya geldi.

"Teröristlerin Mehmetçik'le karşılaşma cesareti yok"

Mehmetçik'i terör örgütüne karşı verdikleri başarılı mücadeleden dolayı tebrik eden Toprak, "Burası terör örgütü PKK'nın sözde Zap kampı ile karşı karşıya bulunuyor. Teröristlerin yaklaşmak istedikleri fakat Mehmetçik'imizin göz açtırmadığı bir noktadayız. Bu terör örgütü artık Mehmetçik'imizle karşılaşma cesaretini kendinde bulamıyor ve uzaktan füze ve havan atma gibi, yollarda önceden yerleştirilen patlayıcıları infilak ettirme gibi pusuya yönelik faaliyetler yürütüyor." dedi.

"60 yeni üs bölgesi oluşturuldu"

Hakkari'deki üs bölgelerine ilave olarak 60 yeni üs bölgesinin oluşturulduğunu sözlerine ekleyen Toprak, şöyle devam etti:

''Son bir kaç yıldır icra edilen operasyonlar sayesinde Mehmetçik'imizin sadece güvenlik manasında değil fizik, iskan, yerleşim, yol, inanılmaz çalışmaları sayesinde Hakkari'de üs bölgelerine ilave olarak 60 yeni nokta oluşturduk. Buraların herbiri teröristlerin giriş çıkış yaptığı çok sarp bölgeler ve Mehmetçik'imiz burada 60 yeni üs bölgesi oluşturarak ülkemizin bir nevi kapısını düşmana, yabancılara kapatmış oldu. Onun sayesinde de Allah'a şükürler olsun ki 2016 yılından beri şehit ve yaralı sayımızda azalma oldu.''

Sınırın emin ellerde olduğunu ifade eden Toprak, ''Bütün bölgeler birbirini görecek ve ölü nokta bırakmayacak şekilde üs bölgeleri olarak donatılmış durumda." dedi.

Vali Toprak, daha sonra bir askerin ailesini telefonla aradı. Toprak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'yi de arayarak, üs bölgesi hakkında bilgi verdi.

Bakanlar Soylu ve Canikli telefonla askerlere hitap etti

Askerlere, ''Özellikle hem bulunduğunuz yer hem bulunduğunuz durum açısından milletimizin onurusunuz." diyen Bakan Soylu, şunları söyledi.

"Bilmenizi isteriz ki şu anda sadece bizim değil aynı zamanda 80 milyonun kalbi sizin için orada atmaktadır. Türkiye bugün kendi gücüyle, öz güveniyle çok önemli bir zaman diliminden geçmektedir. Bugün terörle mücadeleye karşı verdiğiniz o büyük ve Türkiye'de milletimizin hiçbir zaman unutmayacağı kahramanlıklar aynı zamanda hudutlarımızı korurken göstermiş olduğunuz fedakarlık bizim için önemlidir. Allah yardımcımız olacak. Milletimizin duası da sizinle birliktedir. Türkiye ne kadar özgüven içerisinde güçlü bir şekilde yürüdüğü bugün Afrin operasyonunda da şu anda sizin Çukurca'da Irak sınırında, sıfır noktada ortaya koyduğunuz irade de açıkça bellidir. Milletin gücüne güç katıyorsunuz. Allah razı olsun.''

"Hainler amaçlarına ulaşamayacak"

Milli Savunma Bakanı Canikli de Mehmetçik'in tarihi bir görev yürüttüğünü söyledi.

Çok kritik bir dönemeç noktasında olduklarını belirten Canikli, şöyle dedi:

"Geçmiş dönemlerde olduğu gibi yine Türkiye'nin toprak bütünlüğünü, egemenliğini, bağımsızlığını ortadan kaldırmayı amaçlayan ve uluslararası bazı güçlerce büyük devletler tarafından da desteklenen yeni bir hain tuzak ile karşı karşıyayız. Bu millet gerçekten çok büyük bir millet. Bu millet en zor zamanlarda dahi, en sıkıntılı dönemlerde dahi hiçbir zaman esarete boyun eğmemiş, esaret altına alınamamış büyük bir millet ve bu milletin kahramanları da sizlersiniz. Bu toprakları, bu milletin özgürlüğünü siz orada en iyi şekilde koruyorsunuz. Allah'ın izni ile bu hainler kim olursa olsun, nereden gelirse gelsin bunlar amaçlarına ulaşamayacaklar. Özellikle Afrin harekatı da aslında bu direncin, bu çelik gibi iradenin örneklerinden bir tanesi, yansımalarından bir tanesi. Tabii biz bu milletin çelik iradesini siz kahramanlarımızla hayata geçiriyoruz. Onun için yaptığınız bu görev çok önemli bir görev."

Kaynak: AA