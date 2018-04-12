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Buradasınız : » » Sınırda yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Sınırda yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.

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Sınırda yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Yurt dışı çıkış yasağı bulunan ve Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada FETÖ üyeliği iddiasıyla yargılanan Bülent K. ile eşi H.K.'nın Edirne Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

H.K., 1. derece askeri yasak bölgeye girme suçundan ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

Mahkemeye çıkarılan Bülent K. ise silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı.

Bülent K. ve eşi H.K.'nın örgütle bağlantısı nedeniyle kapatılan okulda meslekten ihraç edilmeden önce öğretmenlik yaptıkları öğrenildi.

11 Nisan'da devriye atan "hudut kartalları" olarak bilinen 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Birliği askerleri, 1. derece askeri yasak bölgede şüpheli çifti tespit ederek gözaltına almıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Yunanistan, operasyon, gözaltı, fetö, Edirne
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