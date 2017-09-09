  • 09 EYLÜL 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 31º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.414
    EURO 4.116
  • BIST 108451.7
    ALTIN 147.592
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Sınırda terör örgütü üyesi oldukları iddia edilen bir grup yakalandı

Sınırda terör örgütü üyesi oldukları iddia edilen bir grup yakalandı

Edirne'de, Yunanistan'a yasa dışı yoldan geçmek isteyen 2 kişi ile bu kişilere kılavuzluk yaptığı öne sürülen bir Suriyeli yakalandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Sınırda terör örgütü üyesi oldukları iddia edilen bir grup yakalandı

Yunanistan'a yasa dışı yoldan geçmek isteyen 2 kişi ile bu kişilere kılavuzluk yaptığı öne sürülen bir Suriyeli yakalandı.

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliği askerleri Meriç Nehri kenarındaki devriyeleri sırasında Serem köyü yakınlarında sınırı yasa dışı geçmeye çalışan bir grubu yakaladı.

Gruptakilerden M.T (28) ile K.C.B (22) hakkında yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartı bulunduğu belirlendi ve bu kişilerin terör örgütü DHKP-C üyesi oldukları iddia edildi.

Üzerinden herhangi bir tanıtıcı belge, kimlik çıkmayan Suriyeli'nin kimliğini tespit çalışmaları ise sürüyor.

Gözaltına alınan 3 kişinin Meriç İlçe Jandarmasındaki işlemleri devam ediyor. AA

Etiketler: Yunanistan, DHKP-C, sınırda yakalandı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER