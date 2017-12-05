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Sınırda saldırıya uğrayan İranlılara Mehmetçik yardım etti

Türkiye-İran sınırının İran tarafında silahlı saldırıya uğrayan ve yardım istedikleri Türk askerlerince Iğdır ve Kars'taki hastanelere kaldırılan 4 İranlıdan 1'i hayatını kaybetti.

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Sınırda saldırıya uğrayan İranlılara Mehmetçik yardım etti

 

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Iğdır'daki Gökay Hudut Taburu'na yakın bir noktada yer alan ve Türkiye-İran sınırının İran tarafında çalışma yapan İranlı mühendis ve askerlerden oluşan gruba, İran tarafından ateş açıldı. Saldırıda söz konusu kişilerden 4'ü yaralandı.

İranlılar, İran güvenlik güçlerinin karakollarının bölgeye uzak olması sebebiyle yaralıların hastaneye kaldırılması için sınırda nöbet tutan Türk askerlerinden yardım istedi.

Bunun üzerine İranlı asker tarafından taşınan yaralılara ilk müdahale Gökay Hudut Taburu doktorları ve askerlerce yapıldı.

Yaralılardan 2'si helikopterle Kars Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 1'i Iğdır'daki Aralık Devlet Hastanesine, diğeri ise Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aralık Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan, asker olduğu öğrenilen ve duran kalbi 2 kez çalıştırılan İranlı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavisinin ise sürdüğü belirtildi.

Yaralılar ile birlikte Iğdır'a gelen İranlı bir mühendisinin ise olaydan yara almadan kurtulduğu belirtildi.

Kaynak: AA

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