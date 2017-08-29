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Buradasınız : » » Sınıra Türk bayrağı ve Atatürk portresi

Sınıra Türk bayrağı ve Atatürk portresi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, Suriye sınırına örülen beton duvara Türk bayrakları ve Atatürk portresi resmedildi.

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Sınıra Türk bayrağı ve Atatürk portresi

Suriye'nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesinin karşısında yer alan Hürriyet Mahallesi'ndeki sınır hattına örülen modüler beton duvara, 2. Hudut Tabur Komutanlığı personelince 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Atatürk portresi ve Türk bayrakları yapıldı.

Yan yana üç blok üzerine gerçekleştirilen çizimde, kalpaklı Atatürk portresi, Türk bayrakları arasında yer aldı.

Soldaki bayrakların altında "Beklediğim, ne araçtır ne topraktır ne taştır. Beklediğim, kardeşimdir‚ evladımdır‚ yuvamdır. Beklediğim, tarihimdir‚ namusumdur‚ atamdır. Beklediğim, şerefimdir‚ özünde vatanımdır", sağdaki bayrakların altına ise "Yüreğin pırıl pırıl, gün gibi meydandadır. Kulağın komutanda, gözlerin düşmandadır. Ordular kımıldanır, an olur bir sözünden. Bir millet bakmaktadır senin bir çift gözünden." dizeleri yer aldı.  

Etiketler: şanlıurfa, akaçakale
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