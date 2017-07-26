Sınır onlara emanet

Kars 14’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı bünyesinde görev yapan kadın komutanlar, hedeflerini 12’den vururken, her türlü zorluğun da azimle üstesinden geliyor.

Kars 14’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında Bakım Birlik Komutanı olan Yüzbaşı Özlem Altundağ Fatura, hem çocuklarına annelik yapıyor, hem de tugayın araç, silah ve teçhizatını göreve hazır halde bulunduruyor.

Hava Savunma Füze Takım Komutanı Üsteğmen Meral Şafak Ünlü, ise her türlü hava hedefini tahrip ederek dosta güven, düşmana gözdağı veriyor.

Çocukluğundan beri üniformaya hayran olduğunu ifade eden Hava Savunma Füze Takım Komutanı Üsteğmen Meral şafak Ünlü, "Çocukluğumdan beri üniformaya hayrandım. Daha önce adını bile duymadığım ilçelerde bu insanların vatan ve millet sevgisiyle görev yapmalarını çok onurlu bir davranış olarak gördüm. Bir gün, ‘Savaşta Barışta Türk Ordusu’ programına denk geldim. Program konuğu bayan helikopter pilotuydu. Programı hayranlıkla izledim ve o gün ben subay olacağım dedim. Ailem bu kararı mutlulukla, gururla karşıladı. Mezun olduğum gün kardeşimin mutluluktan ağladığını da hiç unutmam" dedi.

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