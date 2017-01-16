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Sınır kapılarında tır kuyrukları sürüyor

Bulgaristan'a çıkılan sınır kapılarındaki tır kuyrukları devam ediyor.

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Sınır kapılarında tır kuyrukları sürüyor

Bulgaristan'a çıkılan sınır kapılarındaki tır kuyrukları devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Bulgaristan tarafının ülkede etkili olan kar yağışını gerekçe göstererek, trafikte aksamaya neden olmamak için tır alımını birkaç gündür yavaş yürütmesi, Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında yoğunluğuna neden oldu.

Tır kuyrukları dün Kapıkule'de 25, Hamzabeyli'de ise 16 kilometreye ulaşmıştı. Kuyruklar bugün de düşüşe geçmesine rağmen devam ediyor. Her iki sınır kapısında da 13'er kilometre tır kuyruğu bulunuyor.

Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapısı önünde tır sürücüleri yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor. 

Etiketler: Bulgaristan, sınır kapıları, tır kuyrukları
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