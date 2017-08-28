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Sınır kapılarında bayram yoğunluğu

Edirne ve Kırklareli'deki sınır kapılarında tatilcilerin oluşturduğu yoğun trafik devam ediyor.

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Sınır kapılarında bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı tatili için Avrupa'ya gitmek isteyenler ile tatilini Türkiye'de geçiren Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının sınır kapılarında oluşturduğu trafik yoğunluğu sürüyor.

Günlerdir gurbete giden vatandaşların dönüş trafiğine, bayram tatilini yurt dışında geçirmek isteyenlerin geçişleri de eklendi.

Kapıkule, Hamzabeyli, Dereköy, İpsala ve Pazarkule sınır kapılarında araç kuyrukları devam ediyor.

Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlarının, izinlerinin bitmesinin ardından dönüş yoluna geçmesiyle oluşan araç kuyrukları; Kapıkule'de 4, Hamzabeyli'de 3, Pazarkule ve İpsala sınır kapılarında da 1 kilometreye ulaştı.

Polis ekipleri de araç kuyruklarının oluştuğu sınır kapılarında geçişlerin düzenli sağlanması amacıyla önlem alıp trafiğin akışını sağlamaya çalışıyor.

Dereköy Sınır Kapısı'ndaki durum

Öte yandan, Dereköy Sınır Kapısı'nda da trafik devam ediyor.

Vatandaşların bazıları araçlarında uyurken, bazıları da araçlarından inerek ağaç gölgelerinde dinlenerek sıranın kendilerine gelmesini bekliyor.

Bazı sürücüler, uzun süredir bekledikleri için kornaya basarak Bulgaristan gümrük çalışanlarını protesto ediyor.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ile Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri, sınır kapılarında geçişlerin düzenli sağlanması amacıyla önlem alıyor. AA

Etiketler: sınır kapılarında yoğunluk, bayram yoğunluğu
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