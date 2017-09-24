  • 24 EYLÜL 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 23º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.498
    EURO 4.183
  • BIST 104122.85
    ALTIN 145.734
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Sınır kapılarında 6 kilometre tır kuyruğu

Sınır kapılarında 6 kilometre tır kuyruğu

Yurt dışına çıkacak tırlar Kapıkule Sınır Kapısı'nda 17, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 11 ve İpsala Sınır Kapısı'nda 6 kilometre kuyruk oluşturdu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Sınır kapılarında 6 kilometre tır kuyruğu

İhracat yüklerini teslim edecekleri ülkelere yetiştirmek için yola çıkan tır sürücüleri, Bulgaristan ve Yunanistan'ın yoğunluğa cevap verememesi üzerine sınır kapılarında kuyruğa neden oldu.

Kapıkule'de yaklaşık 680, Hamzabeyli'de 440 ve İpsala'da ise 240 tır sınır kapısından geçiş için bekliyor.

İpsala Sınır Kapısı'ndaki kuyrukta bekleyen tır şoförü Nurettin Ertosun, yaptığı açıklamada, tır kuyruklarının uzun süredir devam ettiğini söyledi.

Dün saat 18.00'den bu yana beklediğini aktaran Ertosun, "Yunanistan pek araba almıyor. Sıkıntılı. Neden sıkıntılı olduğunu da bilmiyoruz. Araçları çok yavaş şekilde alıyor. Bu nedenle kuyruklar oluşuyor. Türkiye'de sıkıntı yok, araçların işlemleri devam ediyor. Sıkıntı Yunanistan'dan kaynaklanıyor ama sıkıntısının ne olduğunu bilmiyoruz yani. Kısmet olursa Yunanistan'dan İtalya'ya gemiyle geçeceğim." şeklinde konuştu.

Etiketler: sınır kapıları, sınır kapılarında tır kuyruğu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER