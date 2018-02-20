Sınır hattında "özel güvenlik bölgesi" uygulaması

Hatay Valiliği'nde yapılan açıklamada, ülkenin uluslararası hak ve yükümlülükleriyle meşru müdafaa hakkı kapsamında, Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve ülkenin milli güvenliğine tehdit oluşturan başta PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ olmak üzere terör örgütlerini ve teröristleri etkisiz hale getirmek üzere, 20 Ocak 2018 günü Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hudutlarda ve bölgede "Zeytin Dalı Harekatı" başlatıldığı hatırlatıldı.

Süresi uzatılan özel güvenlik bölgesinde yaşayan vatandaşların haricinde bölgeye her türlü araç ve insan girişinin yasaklandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, Zeytin Dalı Harekatı'na karşı olası terörist eylemlerden doğabilecek zararlardan vatandaşlarımızı korumak ve terörist faaliyetlere karşı gerçekleştirilebilecek önleme harekatının selameti açısından 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun 32/A maddesi gereğince, Hatay ili mülki hudutları içerisinde bulunan Oğulpınar Üs Bölgesi çevresi, Hac Konaklama Üs Bölgesi, Aktepe Gedeği köyü bölgesi ve Hatay-Kilis karayolundan Höyük Karakolu bağlantı yolu, Sakız (Koruhöyük çıkışı), Akbaba (Sugediği köyü arazi ve yolu), Zafer Toka (Kaletepe köyü arazi ve yolu), Bayraktar (İncirli köyü arazi ve yolu), Halepli (Perişan köyü yolları), Sucu (Sucu köyü yolları), Güntepe (Şarkhamamı köyü yolu ve karakol geri hattı arazisi), Davutpaşa ve Bükülmez (Köyü ve yolları) bölgelerinde, 21 Şubat 2018 Çarşamba günü saat 08.00'den başlayıp 7 Mart 2018 Çarşamba günü saat 08.00'de bitecek şekilde 15 gün süreyle Valiliğimizce özel güvenlik bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir."

Açıklamada, 21 Şubat-7 Mart 2018 tarihlerinde özel güvenlik gölgesi ilan edilen yerlerde basın mensuplarının görüntü almaları, röportaj ve yayım yapmalarının kolluk makamlarınca verilen izinler dışında yasaklandığı belirtildi.

"İçinde bulunduğumuz dönemin tarım ürünlerinin bakım, beslenme ve mücadele dönemi olduğu göz önüne alınarak, Valiliğimizce ilan edilen ve geçici özel güvenlik bölgesi içinde kalan tarım arazilerinde, arazi sahiplerinin gübreleme ve diğer tarımsal faaliyetlerde bulunmaları için arazilerine girişlerine kaymakamlıklarca sınır birlik komutanları ile koordineli bir şekilde izin verilecektir." ifadesine de açıklamada yer verildi.