Sınır hattına örülen güvenlik duvarında sona yaklaşıldı

Suriye'deki iç savaş nedeniyle 911 kilometrelik sınır hattında yaşanabilecek olumsuzlukları bertaraf etmek ve terör örgütlerinin etki alanını daraltmak amacıyla başlatılan modüler duvar örme çalışmaları büyük oranda şekillendi.

Hatay'ın Yayladağı bölgesinde başlatılan Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin hattı boyunca uzanan modüler duvar ve akıllı kule çalışmalarında sona gelindi.

Sınır hattı için her biri 3 metre uzunluk, 4 metre yükseklik ve 7 ton ağırlığında üretilen beton bloklar, aynı zamanda bölgenin terör örgütlerinden temizlenmesi ve hudut güvenliğinin artırılmasına da olanak sağlayacak.

Bölgeye kurulan 8 metre yüksekliğinde zırhlı kulelere yerleştirilen akıllı silahlar ve otomatik anons sistemiyle de aynı zamanda yasa dışı geçişler engellenirken özelikle sınırın diğer tarafındaki terör örgütlerinin hareket kabiliyetleri azaldı.

Kaynak: AA