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Sınıfta görünmez kaza

Aydın'da koşarak derse girmeye çalışan ilkokul öğrencisinin koluna, sınıf kapsının kolu saplandı.

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Sınıfta görünmez kaza

Aydın'da bir ilkokul öğrencisinin koluna, sınıfın kapısının kolu saplandı. Öğrenci, bir bölümü kesilen kapıyla hastaneye götürüldü.

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Aydın Ticaret Odası İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Hayati Efe K, teneffüs sonrası koşarak sınıfa girmeye çalıştı.

Bu esnada öğrencinin sağ koluna, sınıf kapısının kolu saplandı. Durumu fark eden sınıf öğretmeni, sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, öğrencinin kolunun hassas şekilde çıkarılması gerektiğine karar vererek Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri kapının bir bölümünü elektrikli testereyle kesti.

Kesilen kapıyla ambulansa bindirilen öğrenci, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı.

Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün konuyla ilgili inceleme başlattığı kaydedildi. AA

Etiketler: aydın, öğrenci, kapı kolu
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