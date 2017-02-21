Singapur bayraklı gemide uyuşturucu operasyonu

Ambarlı Limanına gelen Singapur bayraklı gemideki konteynerde, 62 kilogram kokain bulundu.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele politikaları kapsamında, ülkeye deniz yoluyla gelen konteynerler ve Ro-Ro taşımacılığı ile gelen araçlardan riskli görülenlerin, gelişmiş teknolojiye sahip teknik cihaz ve donanımlarla kontrol edildiği bildirildi.

Bu kapsamda, Güney Amerika çıkışlı konteynerlerin kokain kaçakçılığına karşı yakinen takibe alınarak, geminin limana yanaşmasının ardından x-ray taramasından geçirildiğinin aktarıldığı açıklamada, deniz devriye ekiplerince kullanılan devriye botları ve ani müdahale botlarıyla Türk karasularında seyreden deniz taşıtlarının 24 saat boyunca gümrük gözetimine tabi tutulduğu, şüpheli görülen gemilerin ise gemi arama timlerince kapsamlı bir aramadan geçirildikten sonra ülkeye alındığı ifade edildi.

Açıklamada, gümrük muhafaza ekiplerince Ambarlı Limanında bir konteynerde yapılan aramada, 62 kilogram kokain ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"İstanbul Deniz Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğüne bağlı Ambarlı Deniz Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Kısım Amirliği ile Risk Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında, kaptan S.R. idaresindeki Singapur bayraklı bir gemide bulunan konteynerler risk değerlendirmesine alındı. Gemide bulunan Güney Amerika mahreçli bazı konteynerlerin kokain kaçakçılığı açısından riskli olduğunu tespit eden ekipler, konteynerleri x-ray taramasına yönlendirdi. Ekvador çıkışlı olan ve muz taşıyan bir konteynerin soğutucu kısmında şüpheli yoğunluk tespit edilmesi sonucu, konteynerin açılarak Ambarlı Deniz Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Kısım Amirliği ve Gümrük Müdürlüğü personelince fiziki muayenesinin yapılmasına karar verildi. Narkotik dedektör köpeklerin de yoğun tepki vermesi üzerine soğutucu kısmını açan ekipler, 52 şüpheli paket içine preslenmiş toz formunda madde buldu. Paketlerden alınan numune üzerinde yapılan analiz sonucunda, şüpheli maddenin kokain olduğu tespit edildi. Ele geçirilen 62 kilo kokainin piyasa değerinin yaklaşık 12 milyon 500 bin TL olduğu bildirildi."

Açıklamada, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.