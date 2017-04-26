  • 26 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Sinema ve dizi oyuncusu Selim Erdoğan gözaltına alındı

Sinema ve dizi oyuncusu Selim Erdoğan gözaltına alındı

Sinema ve dizi oyuncusu Selim Erdoğan, Muğla'nın Marmaris ilçesinde uyuşturucu madde ile gözaltına alındı.

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Sinema ve dizi oyuncusu Selim Erdoğan gözaltına alındı

Sinema ve dizi oyuncusu Selim Erdoğan, Muğla'nın Marmaris ilçesinde uyuşturucu madde ile gözaltına alındı.

Marmaris Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozburun Mahallesi'nde bir villada uyuşturucu madde imalatı yapıldığı ihbarı aldı.

Villada yapılan aramada, uyuşturucu yapmak için düzenek, paketlenmiş halde 840 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Ekipler, villada bulunan sinema ve dizi oyuncusu Selim Erdoğan'ı gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Erdoğan, ifade işlemleri için Marmaris Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Etiketler: uyuşturucu, Selim Erdoğan
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