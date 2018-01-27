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Buradasınız : » » Sinema sanatçısı Cüneyt Arkın'dan 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek

Sinema sanatçısı Cüneyt Arkın'dan 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek

Sanatçı Arkın, sosyal medya paylaşımında, "Ağlıyorum Mehmetçik ağlıyorum. Seni nerede görsem ağlıyorum. Gazan mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

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Sinema sanatçısı Cüneyt Arkından Zeytin Dalı Harekatına destek

Sinema sanatçısı Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın, Instagram hesabından, babasının "Zeytin Dalı Harekatı"na ilişkin destek mesajını video şeklinde yayınladı.

"Aslanlarım, Mehmetçiklerim benim... Her babayiğidin göze alamayacağı büyük zorluklara rağmen, bu uçsuz bucaksız fedakarlıklarınla, sonsuz bir vatan sevginle, kendini ateşlere, alt üst olmuşlara gözünü kırpmadan atıyorsun, bu vatan, bu bayrak için. Senin bu destansı yiğitliğin, bir Anadolu sadeliği, alçak gönüllüğü içerisindeki gülüşün, duruşun var ya beni çok duygulandırıyor. Ağlıyorum Mehmetçik ağlıyorum. Seni nerede görsem ağlıyorum. Gazan mübarek olsun."

AA

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, cüneyt arkın
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