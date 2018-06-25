Sincik halkından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a davet

Adıyaman Sincik'te vatandaşlar büyük destek verdikleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ilçelerine bekliyor.

Erdoğan'ın başarısını sevinçle karşılayan vatandaşlar, kendisini ilçeye davet etti.

"Halkımız, ülkemizin birlik ve beraberliğine katkı sağlamıştır"

Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut, Sincik ilçesinin oyunu istikrar, güven ve dünyadaki bütün mazlumlardan yana kullandığını söyledi.

Korkut, daha önce de olduğu gibi seçimlerde AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verdiklerini belirterek, "Dün yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde ilçemizde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a 94,5 oy çıktı. Bu durum bizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Bu durum ilçenin dünya barışına sağladığı katkıdır. İlçe halkımız, ülkemizin birlik ve beraberliğine katkı sağlamıştır. AK Parti'ye oy vermede ise Sincik ilçesi yüzde 88'lik bir oy oranı elde etti. Hayırlı olsun" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, sonuçların ardından kendilerini telefonla arayarak Sincik halkına teşekkür ettiğini aktaran Korkut, "Cumhurbaşkanımıza bu ince, duyarlı davranışından dolayı şükranlarımızı arz ediyoruz" dedi.

Seçim sonucu ile kirli kumpasların ve terör örgütlerinin planlarının yerle bir olduğunu ifade eden Korkut, yeni bir dünyanın kurulduğunu ve bu yeni dünyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin yerinin bambaşka olacağını söyledi.

Kaynak: AA