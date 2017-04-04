'Sincar'da ikinci bir Kandil oluşturma gayreti var'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gündeme ilişkin soruları cevapladı.

"Sincar'da 2 bin 500 kadar PKK'lı var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sincar'da ikinci bir kandil oluşturmanın gayretinin olduğunun altını çizerek, "Bu ikinci Kandil oluşturma gayretlerinde 2 bin 500 kadar orada PKK'lı var. Tümüne baktığımız zaman Irak'ta aslında mezhebe dayalı bir Pers milliyetçiliğine yönelik İran'a bir destek oluşturuluyor. Yayılmacılık hareketi Pers milliyetçiliği perspektifinde ama dayanağı temeli neresi o da mezhebi, bir mezhep anlayışı ile bunu yayıyorlar."

"Fırat Kalkanı'nın ikinci, üçüncü etapları olacak"

Fırat Kalkanı Harekatıyla ilgili bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatının birinci etabının bittiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bundan sonra tabii ki bu bir yol haritası. Bu yol haritasının söylenmeyen, adı konmayan ikinci, üçüncü etapları olacak. Olay sadece Suriye boyutunda giden bir hareket değil. Bu olayın Irak boyutu var. Irak'ta malum bir Telafer, Sincar olayı var. Orada soydaşlarımız var. Musul'da aynı şekilde soydaşlarımız var."

"Her şeyden önce şehitlerimize çok ciddi bir saygısızlıktır"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kontrollü darbe iddialarını çok iddialı ve gayri ahlaki bir yaklaşım olarak nitelendiren Erdoğan, "Her şeyden önce şehitlerimize çok ciddi bir saygısızlıktır. Bir defa benim Marmaris'ten hareket ettiğim andan önce yaptığım bir açıklama var. Bu kontrollü darbe girişiminin sinyalini kimden, nasıl, nerede aldığımı bütün bunları bizzat kendisinin ispat etmesi lazım. Fakat bu zat yalanla maruf bir kişidir. Eğer burada örtülü bir darbe girişiminden bahsediyorsa bunu ispat etmesi lazım. Eğer ispat edemiyorsa bu gayri ahlaki olmanın ötesinde benim edebimle maalesef ifade edemeyeceğim bir sıkıntıdır." ifadelerini kullandı.

"Bu hafta çok daha belirleyici olacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa değişikliğine ilişkin halkoylamasına ilişkin bir soru üzerine, kampanyaların başladığı günden bugüne her geçen gün 'evet' diyenlerde bir tırmanış olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"Ben meydanların dilini biraz bilirim. Çünkü ömrüm buralarda geçti ve şu anda da meydanlar bunu söylüyor. Kamuoyu araştırmalarımız da yoğun bir şekilde devam ediyor. Oralardan gelen neticeler de bunu gösteriyor. Ben inanıyorum ki bu hafta çok daha belirleyici olacak."

"Sen 'evet' diyen bu ülkenin vatandaşlarını Yunanla nasıl eşdeğer hale getirirsin?"

Erdoğan, CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un 16 Nisan'da anayasa değişikliği için yapılacak referandum ilgili açıklamaları ilişkin, şu ifadeleri kullandı:

"Ben CHP liderinin buna uyarı yaptığı kanaatinde değilim. Onun çünkü dili başka söyler, hafızası başkadır. Ödüllendirmiş de olabilir. Bir şeyi ortaya koymak lazım, biz 'evet' diyoruz. Birisi 'hayır' derse, 'hayır' diyeni de biz anlayışla karşılarız. Ama öyle ifadeyle giriyor ki işe 'biz Samsun'dan gireriz' diyor. Ya sen yola çıkacaksın Samsunlu seni Samsun'a sokmaz, Sivas'a, Amasya'ya, Ankara'ya bile sokmaz. Kimi denize döküyorsun sen? Sen kalkıp da bu ülkede 'evet' diyen bu ülkenin vatandaşlarını Yunanla nasıl eşdeğer hale getirirsin?" AA