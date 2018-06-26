Sınavla öğrenci alan özel liselerin kayıt takvimi açıklandı. Türkiye Özel Okullar Derneği'nden yapılan açıklamada, özel liselerin taban puanlarının yarın ilan edileceği ve beraberinde ön kayıtların başlayacağı belirtildi.

1. kayıtlar

Liselerin 1. ön kayıt dönemi 1 Temmuz'da saat 17.00'de sona erecek. Ön kayıtların sona ermesinin ardından kesin listeler aynı gün saat 20.00'den itibaren okulların internet sitesinde görülebilecek.

Okulların 1. asil kesin kayıtları 2 Temmuz Pazartesi günü saat 09.00-17.00'de yapılacak. 1. yedek liste kesin kayıtları 3 Temmuz Salı günü 09.00-17.00'de gerçekleştirilecek.

2. kayıtlar

Özel liselerin 2. ön kayıtları 4 Temmuz Çarşamba günü 09.00-17.00'de yapılacak. 2. kesin kayıtlar ise 5 Temmuz Perşembe günü 09.00-15.00 saatleri arasında alınacak. Aynı gün saat 15.00 itibarıyla yedek liste kesin kayıtları okullarda gerçekleştirilecek. Puanı tutanlardan, açık kontenjan tamamlanana kadar serbest kayıtlar ise 6, 9,10 ve 11 Temmuz'da alınacak.

Kapılar kapandıktan sonra da kayıt alınabilecek

Yedek liste kesin kayıtları kapılar kapandıktan sonra da devam edecek. Okulda işleme devam edenlerin kayıt işlemleri tamamlanana kadar saat gözetmeksizin sürecek. Okullar serbest kayıt döneminde ön kayıt ve kesin kayıt saatlerini internet sitelerinde belirtecek. Kayıt çekme durumundan kaynaklanan boş kontenjanlar okulların internet sitesinden anlık olarak ilan edilecek.

Kaynak: AA