  • 06 NISAN 2017, PERŞEMBE

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Sınavı geçersiz sayılan astım hastası öğrenci KDK'ya başvurdu

YGS'ye nefes açıcı tüp ilaçla girdiği gerekçesiyle sınavı geçersiz sayılan astım hastası lise öğrencisi Baş, mağduriyetinin giderilmesi için Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurdu.

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Sınavı geçersiz sayılan astım hastası öğrenci KDKya başvurdu

Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) nefes açıcı tüp ilaçla girdiği gerekçesiyle sınavı geçersiz sayılan astım hastası lise öğrencisi Zehra Betül Baş, mağduriyetinin giderilmesi amacıyla Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) başvurdu.

Alınan bilgiye göre, Tokat'ta YGS'ye giren astım hastası, Fen Lisesi öğrencisi Baş, tüp ilaçla salona girdiği gerekçesiyle sınavının iptal edilmesine ilişkin KDK'ya müracaat etti.

Dilekçesinde, bina sorumlusuna "alerjik astım ilacıyla sınava girip giremeyeceğini" sorduğunu belirten Baş, bina sorumlusunun "kendisi gibi olan başka öğrencilerin de sınava alındığını" söylediğini ifade etti.

Daha sonra sınav salonuna girdiğini, kontrollerin yapıldığını ve kitapçıkların dağıtıldığını bildiren Baş, salon başkanının yanına gelerek "ilacıyla ilgili Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezine (ÖSYM) rapor göndermesinin bir dahaki sınavlar için uygun olacağını" belirttiğini kaydetti.

Baş, dilekçesinde, "Salon başkanına sorun olursa ilacın onda kalabileceğini söyledim. İlacı çok zorda kalırsam kullanacağımı belirttim. Ancak salon başkanı bir sorun olmadığını, ilacın bende kalabileceğini söyledi." ifadelerine yer verdi.

Sınavını tamamladığını, 28 Mart'ta sınav sonuçları açıklandığında kurallara uymadığı gerekçesiyle sınavının geçersiz sayıldığını öğrendiğini bildiren Baş, görevlilere sorduktan, onların onayını aldıktan sonra ilacıyla sınava girdiğini vurguladı.

Lise öğrencisi Baş, sınavın gerçekleştirildiği okulun girişinde ve bina sorumlusuyla görüşme yaptığı odada kameraların bulunduğunu kaydederek, bunların incelenmesini, mağduriyetinin giderilmesini istedi.

Etiketler: YGS, astım hastası, nefes açıcı ilaç, kdk
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