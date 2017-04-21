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Şimşek: Anayasa değişikliği ile birlikte siyasi istikrar arttı

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Amerikalı işadamlarına seslendi. Anayasa değişikliğinin Türk ekonomisine olumlu yansıyacağını belirtti.

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Şimşek: Anayasa değişikliği ile birlikte siyasi istikrar arttı

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Amerika Birleşik Devletleri’nde temaslarını sürdürüyor.

Şimşek Türk Miras Vakfı ve ABD Ticaret Odası’nın ev sahipliği yaptığı panelde Amerikalı işadamlarına hitap etti.

Konuşmasının büyük bölümünü Amerikan kamuoyunda varolan Türkiye’deki anayasa değişikliği algısını düzeltme çerçevesinde yapan Şimşek’in konuşmasını pek çok düşünce kuruluşu temsilcisi ve ABD’nin eski Ankara Büyükelçileri de takip etti.

Rejim değil yönetim sistemi değişti

Anayasa değişikliği ile rejimin değil yönetim sisteminin değiştiğini hatırlatan Şimşek, siyasi istikrarın artarak süreceğine vurgu yaptı.

Başbakan Yardımcısı Şimşek, Türkiye’nin demokrasi ülkesi olacağını, laik kalacağını ve hukukun üstünlüğünün süreceğini söyledi.

Mehmet Şimşek kapsamlı bir reform programı ile özel sektörü teşvik ettiklerini ve kamu yönetimi reformu için gerekli adımların atıldığını belirtti.

İş dünyasına açığız, daha istikrarlı bir Türkiye olacak

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Türkiye’nin iş dünyasındaki ortaklıklara açık olduğunu hatırlattı.

Şimşek ABD ile bugün terör örgütleri FETÖ ve YPG konusunda görüş ayrılıkları olsa da yeni Amerikan yönetimi ile bu konuları görüşerek ortak bir noktaya gelineceğine inandığını kaydetti.

Mehmet Şimşek Washington’da IMF ve Dünya Bankası’nın 2017 yılı Bahar toplantıları kapsamında da bir dizi temasta bulundu. TRT Haber

Etiketler: Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, abd, İşadamları
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