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Buradasınız : » » "Simitçi abla" bir günlük gelirini Mehmetçiğe bağışlayacak

"Simitçi abla" bir günlük gelirini Mehmetçiğe bağışlayacak

İstanbul Kadıköy'de 7 yıldır simit satarak geçimini sağlayan 2 çocuk annesi Kızbes Doğan, Zeytin Dalı Harekatı'na destek için bir günlük gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacak.

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&quot;Simitçi abla&quot; bir günlük gelirini Mehmetçiğe bağışlayacak

"Simitçi abla" olarak tanınan Kızbes Doğan, her sabah saat 05.00'te Göztepe D-100 karayolu kenarında tezgahının başına geçiyor.

Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla bir günlük gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlama kararı alan Doğan'a, durumdan haberdar olan müşteriler de para üstü almayarak katkıda bulunuyor.

"Askerlerimiz için dua ediyorum"

Kızbes Doğan, 7 yıldır simitçilik yaparak geçimini sağladığını, iki çocuğunun kısa süre önce askerden geldiğini anlattı.

Zeytin Dalı Harekatı'na ülkenin her kesiminden destek geldiğini söyleyen Doğan, "Türk halkı Afrin'deki Mehmetçiklerimiz için bir şeyler yapıyor. Ben de düşündüm taşındım, bugün ne kazandıysam Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağım. Vatanım, milletim için canımı seve seve veririm. Her daim de yardımcı olmaya hazırım. Beni de askere çağırsalar koşa koşa gider vatanım için canımı feda ederim. Onlar için sabah namazını kılarken, evden çıkarken dua ediyorum. Rabbim onları korusun" dedi.

Doğan, bugünkü gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını öğrenen müşterilerin de para üstü almayarak katkıda bulunduklarını söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, simitçi abla, kadıköy, İstanbul, mehmetçik vakfı
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