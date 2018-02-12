Simitçi 2 günlük kazancını Mehmetçiğe bağışlayacak

Tokat'ta Atatürk kavşağında yaklaşık 2 yıldır simit satarak geçimini sağlayan evli ve 2 çocuk babası Cemal Gürses, simit tezgahının yanına "Afrin- Zeytin Dalı Harekatı'nı destekliyoruz. Bütün kazanç Mehmetçik Vakfına bağışlanacaktır" afişi astı. Sadece hafta sonu için düşündüğü bağış desteğini iki güne çıkaran Gürses'e vatandaşlarda alışveriş yaparak destek oluyor.

Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe elinden gelen desteği vermek istediğini ifade eden Gürses,"Herkes birşeyler yapmaya çalışıyor, bizler de iki gün süre ile kazandığımız tüm parayı TSK'ya bağışlamak istedik. Biz her zaman devletimizin ve askerimizin yanındayız. Herhangi bir şey olduğunda ilk koşanlar biz oluruz. Şehitlerimiz var, elimizden geldiği kadarıyla her türlü destek çıkmaya hazırız" dedi.

Askerde şarapnel parçası ile boynundan yaralandı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 2003 yılında askerliğini yaparken meydana gelen bombalı saldırıda şarapnel parçası ile boğazından yaralandığını ifade eden Gürses, "El bombasının şarapnel parçası boğazımı deldi geçti. GATA'da ameliyat oldum. 20 gün yatak istirahat aldım, daha sonra karakolda askerliğime kendi isteğimle devam ettim" ifadelerini kullandı.

Türkiye Sakatlar Derneği Tokat Şubesi Başkanı Ali Aras ise Türk halkının Mehmetçiğin yanında olduğunu ifade ederek, "Simitçi kardeşimize bu duyarlılığından dolayı kutluyorum. Türkiye'ye örnek olur inşallah. Türk milleti bu zaferi kazanacak. Mehmetçiğimizin Allah yar ve yardımcısı olsun" diye konuştu.

Kaynak: İHA

