Simav'da ilk defa üniversite sınavı yapılacak

Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) Koordinasyon Kurulu Başkanı Kaymakam Türker Çağatay Halim, YGS'nin Simav’da ilk kez yapılmasından mutlu olduklarını söyledi.

Halim, gençlerin sınava girmek için farklı il ve ilçelere gitmek zorunda kalmayacağını, ilçe merkezinden bin 250’ye yakın gencin Simav’da sınava gireceğini belirtti.

YGS Koordinatörü, Dumlupınar Üniversitesi Simav Teknoloji Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Özalp, dışardan gelecek 600 civarında olmak üzere toplam bin 826 kişinin sınava katılacağını söyledi. Özalp, "Sınavlar için ilçemizdeki Teknoloji Fakültesi, Osmanbey Ortaokulu, Dört Eylül Ortaokulu, Nurullah Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi, Simav Anadolu Lisesi, Fen Lisesi Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nde sınav salonları ve sınav görevlileri belirlendi" dedi.

Öğrencilere özel indirimler yapılacak

Simav’da yapılacak YGS için Emniyet Müdürlüğü güvenlik tedbiri alırken, Belediye Başkanlığı karşılama ekibi kurdu. Zabıta birimleri öğrencilere yardımcı olacak.

Öte yandan ilçedeki otel, lokanta ve kafe işletmecileri, sınava girecek öğrencilere özel indirim uygulanacağını söyledi.

YGS Koordinasyon Kurulu toplantısına, Koordinasyon Kurulu Başkanı Kaymakam Türker Çağatay Halim, YGS Koordinatörü Doç.Dr. Murat Özalp, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Ayhan, İlçe Nüfus Müdürü Lokman Karagöz, Belediye Başkanı Süleyman Özkan katıldı.

Kaynak: İHA