Silvan'daki operasyon tamamlandı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde dağlık ve kırsal alanda faaliyet yürüten terör örgütü PKK'ya yönelik 19 Temmuz'da başlatılan operasyon başarıyla tamamlandı.

Valilik'ten yapılan açıklamada, Silvan ilçesinin kuzeybatısındaki dağlık ve kırsal alanda faaliyet yürüten ve bu bölgede bulunan yerleşim yerlerinde barınan terör örgütü mensupları ile iş birlikçilerini etkisiz hale getirmek, teröristlerce kullanılan ve el yapımı patlayıcı imal edildiği değerlendirilen sığınak ve barınak alanlarını imha etmek amacıyla, 19 Temmuz'da başlayan "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Metin Uysal - 47 Özel Birlik Operasyonu"nun başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Açıklamada, operasyon kapsamında 20 Temmuz'da yapılan arazi aramasında ilçenin Dolapdere İsimsiz Tepe mevkisinde düdüklü tencere içine hazırlanmış 10 kilogram amonyum nitrat ve şeker karışımı ile güçlendirilmiş 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, 20 metre kablo ile 8 büyük boy pilin ele geçirildiği belirtildi.

Delil olabilecek bulguların muhafaza altına alındığı vurgulandığı açıklamada, el yapımı patlayıcı düzeneklerinin Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda emniyetli bir şekilde imha edildiği kaydedildi. AA