Silopi'deki darbe girişimi davasında 14 eski askere ağırlaştırılmış müebbet

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Şırnak'ın Silopi ilçesinde konuşlu Özel Kuvvetler Harekat Üssü'nde (ÖKHÜ) yaşananlara ilişkin, haklarında 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıla kadar hapis cezası istenen 14'ü tutuklu, 19 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı. Duruşmada, Başbakanlık ve TBMM adına avukatlar da hazır bulundu.

Sanıklar mütalaada belirtildiği gibi beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların son sözlerinin ardından karar için ara verdi.

Aradan sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, 14 eski askere ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Kaynak: AA