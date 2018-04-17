Silopi'deki darbe girişimi davasında 14 eski askere ağırlaştırılmış müebbet

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Şırnak'ın Silopi ilçesinde konuşlu Özel Kuvvetler Harekat Üssü'nde (ÖKHÜ) yaşananlara ilişkin, haklarında 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıla kadar hapis cezası istenen 14'ü tutuklu, 19 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı. Duruşmada, Başbakanlık ve TBMM adına avukatlar da hazır bulundu.

Sanıklar mütalaada belirtildiği gibi beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların son sözlerinin ardından karar için ara verdi.

Aradan sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, 14 eski askere ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Darbeci general Semih Terzi'nin emir komutayı teslim ettiği belirtilen dönemin Silopi ÖKHÜ Kurmay Başkanı eski yarbay tutuklu sanık Celal Koca ile Terzi'nin talimatıyla dönemin Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı olan 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel'e suikast için Van'a giden helikopterde yer alan tutuklu sanıklar eski binbaşı İsmail Çevik, eski pilot yüzbaşı Ali Özçelik, eski üsteğmenler İsmail Öğüt ve Yasin İlhan, eski astsubaylar Hüseyin Doğan, Hüseyin Özyıldırım, Zeki Özerli, Sedat Duran, Cuma Torun, Mehmet Yüksel, Serkan Yüksel, Süleyman Sefa Altuğ ile suikast timini karşılayacağı iddia edilen dönemin Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Kurmay Başkanı eski albay Murat Temiz'e, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar eski binbaşı Necmettin Berk, yüzbaşı Koray Nurgören, astsubaylar Ufuk Çiftçi, Mehmet Durmuş ve Hamza Özcan'ın ise beraatına hükmetti.

Sanıklar hakkında, "TBMM'yi ortadan kaldırma veya görevini engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "terör örgütüne üye olma" suçlarından dava açıldığını anımsatan mahkeme heyeti, sanıkların sabit görülen eylemlerinin bir bütün olarak "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçunu oluşturduğuna hükmetti.

Kaynak: AA