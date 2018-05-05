  • 05 MAYIS 2018, CUMARTESI

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Buradasınız : » » Silopi'de yıldırım düştü, 12 öğrenci yaralandı

Silopi'de yıldırım düştü, 12 öğrenci yaralandı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde pikniğe giden öğrencilerin üzerine yıldırım düşmesi sonucu, 12 öğrenci yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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Silopide yıldırım düştü, 12 öğrenci yaralandı

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