Silopi'de yıldırım düştü, 12 öğrenci yaralandı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde pikniğe giden öğrencilerin üzerine yıldırım düşmesi sonucu, 12 öğrenci yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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