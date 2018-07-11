Silopi'de terör mağdurlarının konutları tamamlanma aşamasında

Şırnak Silopi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve emniyet güçleri tarafından 2 yıl önce halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için yürütülen operasyonla terör örgütü PKK'dan temizlendi.

Silopi'de vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi ve oluşan tahribatın giderilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde yürütülen çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda terör saldırıları nedeniyle evleri yıkılan veya kullanılamayacak duruma gelen vatandaşlar için yapımına başlanan, yöre mimarisine uygun, 2-3 katlı villa tipi tasarlanan 522 konutun inşasında sona gelindi.

270 bin metrekare alan üzerine kurulu projede, oyun parkı, otopark, spor sahaları, taziye evi, yürüyüş parkurları, sağlık ocağı ve alışveriş merkezi bulunacak, 145 ve 170 metrekareden oluşan dairelerin gelecek ayın sonunda hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

Kamelya, parke taşlı yürüyüş parkurunun bulunduğu alana yaklaşık 7 bin ağaç dikimi yapıldı. Alışveriş merkezi, sağlık ocağı ve caminin yapımı ise sürüyor.

Hak sahipleri 30 Ağustos'ta kendilerine teslim edilmesi planlanan yeni evlerine kavuşmayı bekliyor.

Firma temsilcisi Bedrettin Dicle, terörden zarar gören vatandaşlar için kaliteli bir yaşam alanı hazırladıklarını söyledi.

Son derece güvenli bir alanda vatandaşların huzurla yaşamlarını sürdürebileceklerini dile getiren Dicle, "Yapı rezerv alanı içerisinde sosyal yapılar, donatılar, spor alanları, cami, taziye evi, alışveriş merkezi bulunacak. Burası hane başına düşen metrekare açısından Türkiye'nin en büyük projelerinden biri. Normal bir yüksek yapı mantığıyla değil daha çok insanın bir araya gelebileceği bir yaşam alanı şeklinde tasarlandı. Bu nedenle de bölgenin sosyal yapısına katkı sunabilmesi açısından önemli bir proje oldu" şeklinde konuştu.

Kaynak: AA