Silopi'de çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, istihbarat çalışmaları doğrultusunda güvenlik güçlerince Silopi kırsalında dün yürütülen çalışmalar sonucunda bölücü terör örgütü tarafından gömüldüğü değerlendirilen çok sayıda mühimmat bulunduğu belirtildi.

Çalışma kapsamında 5 anti tank mühimmatı, TNT olduğu değerlendirilen 6 toz madde, 300 metre infilaklı fitil, 200 elektrikli infilak kapsülü, el yapımı bomba, roket başlıklarına hazırlanmış 11 el yapımı bomba, 50 havai fişek ateşleyicisi, 150 bomba anahtar sistemi, uzun namlulu piyade tüfeği, 6 dolu şarjör, 50 metre saniyeli fitil, termal dürbün, menşei tespit edilemeyen 2 askeri mühimmat, 4,5 kilogramlık kutuda hazırlanmış amonyum nitrat bazlı el yapımı bomba, 3 gaz el bombası, 5 kilogram ağırlığında plastik patlayıcı ve çok miktarda düzenek haline getirilmiş elektronik devre ele geçirildi.

Güvenlik güçlerince terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kararlılıkla devam ediyor.