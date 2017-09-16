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Buradasınız : » » Silopi'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Silopi'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 2 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

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Silopide 2 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, güvenlik güçlerinin Silopi'de yürüttüğü operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi, 2 kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi, 5 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Nazımiye'de devam eden operasyonda ise biri 6 katlı olmak üzere 7 sığınak içerisinde bulunan bir ton erzak ile çok sayıdaki yaşam malzemesine el konuldu.

Mardin'in Ömerli ilçesindeki operasyonda da tespit edilen sığınaktaki aramalarda bir el bombası, 105 fişek ve muhtelif malzemeler bulundu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki hava destekli operasyonda, tespit edilen 4 mağarada 5 roketatar mühimmatı, bir doçka namlusu, bin 270 fişek ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Etiketler: şırnak, terör operasyonu, Silopi'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
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