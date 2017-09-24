Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat 7. gününde

TSK tarafından Irak sınırındaki Habur Sınır Kapısı yakınlarında başlatılan tatbikat devam ediyor.

Irak sınırındaki Habur Sınır Kapısı'na yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan tır parkının karşısındaki alanda devam eden tatbikat, 7. gününe girdi.

Dün seviyesi yükseltilen, ilave birliklerin katıldığı tatbikatta bulundukları mevzilerden çıkan tanklar ve zırhlı araçlar, sahada manevra yaptı.

Askerler ilk kez zırhlı araçlardan inerek mayınlı bölge taraması yaptı, güvenli bölge oluşturduktan sonra zırhlı araçların geçişi sağlandı.

Genelkurmay Başkanlığından dün yapılan bilgilendirmede, TSK tarafından Silopi-Habur bölgesinde 18 Eylül'den beri icra edilen tatbikatın ikinci safhasına ilave birliklerin de katılımıyla devam edildiği bildirilmişti.