Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat üçüncü gününde

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı yakınlarında önceki gün başlatılan tatbikat devam ediyor.

Irak sınırının sıfır noktasındaki Habur Sınır Kapısına yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan tır parkının karşısındaki tatbikat alanı genişletildi.

Büyük bölümü tank olmak üzere çok sayıda askeri araç ile askerin katıldığı tatbikatta iş makineleri ile kazılan mevziler artırıldı.

Derinleştirilen mevzilere bazı zırhlı askeri araçların yerleştirildiği görüldü.

Tankların sürekli manevra yaptığı alanda askerler için çadırlar kuruldu.

Tatbikata katılan askerlerin zaman zaman bir araya gelerek görüşme yaptığı görüldü.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Silopi-Habur bölgesinde tatbikat başlatıldığı belirtilmiş, bu tatbikatla eş zamanlı olarak terörle mücadele kapsamında sınır bölgesindeki operasyonların da sürdürüldüğü kaydedilmişti.