  • 01 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat sürüyor

TSK tarafından üçüncü safhası Irak Silahlı Kuvvetleri birliklerinin de katılımıyla yürütülen Habur Sınır Kapısı yakınlarındaki tatbikat devam ediyor.

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Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat sürüyor

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı yakınlarında 18 Eylül'de başlatılan tatbikat sürüyor.

Irak sınırındaki Habur Sınır Kapısı'na yaklaşık 3 kilometre mesafede tır parkının karşısındaki alanda, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla sevk ve idaresinde, 28. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut emir komutasında yürütülen tatbikat, Irak Silahlı Kuvvetleri birliklerinin katılımıyla müşterek devam ediyor.

Tatbikat alanın Taktik Saha Muhabere Sistemi (TASMUS) cihazı yerleştirildiği görüldü. Ayrıca iş makineleri kullanılarak yeni mevziler kazıldı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, TSK tarafından 18 Eylül'de Silopi/Habur bölgesinde başlatılan tatbikatın 26 Eylül'de üçüncü safhasına geçildiği, tatbikatın bu safhasının bölgeye intikal eden Irak Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlik ve unsurların da katılımıyla müşterek yürütüleceği bildirilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: tsk, idlib, suriye, Habur Sınır Kapısı
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