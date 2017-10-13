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Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı yakınlarında 18 Eylül'de başlatılan tatbikat sürüyor.

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Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı yakınlarında 18 Eylül'de başlatılan tatbikat sürüyor.

Irak sınırındaki Habur Sınır Kapısı'na yaklaşık 3 kilometre mesafede tır parkının karşısındaki alanda, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla sevk ve idaresinde, 28. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut emir komutasında yürütülen tatbikat, Irak Silahlı Kuvvetleri birliklerinin katılımıyla müşterek devam ediyor.

Tatbikatta bugün, tankların ve zırhlı araçların bakımı yapıldı. Tatbikat alanının çevresinde askeri timler devriye attı. İpekyolu üzerinde tek sıra halinde mısır tarlasına yönelen timler, tatbikat alanı etrafında güvenliği sağladı.

Öte yandan, alanda iş makinelerince mevzi kazıldığı görüldü.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, TSK tarafından 18 Eylül'den itibaren Silopi/Habur bölgesinde başlatılan tatbikatın üçüncü safhasına 26 Eylül'de başlandığı, tatbikatın bu safhasının bölgeye intikal eden Irak Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlik ve unsurların da katılımıyla müşterek yürütüleceği belirtilmişti. AA

Etiketler: tsk, tatbikat, Silopi, Habur
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