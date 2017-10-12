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Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı yakınlarında 18 Eylül'de başlatılan tatbikat sürüyor.

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Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı yakınlarında 18 Eylül'de başlatılan tatbikat sürüyor.

Irak sınırındaki Habur Sınır Kapısı'na yaklaşık 3 kilometre mesafede tır parkının karşısındaki alanda, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla sevk ve idaresinde, 28. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut emir komutasında yürütülen tatbikat, Irak Silahlı Kuvvetleri birliklerinin katılımıyla müşterek devam ediyor.

Türk ve Iraklı askerlerce tatbikat gereği dört koldan düşman mevzileri ele geçirildi.

Plastik mermilerin kullanıldığı tatbikatta askerlerin düşman ateşinden ve hava saldırılarından korunmasına yönelik çalışma yapıldı.

Ele geçirilen mevzilere zırhlı muharebe araçları ve tanklar konuşlandırıldı.

Eğitimin ardından askerler birliklerine geri döndü.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, TSK tarafından 18 Eylül'den itibaren Silopi/Habur bölgesinde başlatılan tatbikatın üçüncü safhasına 26 Eylül'de başlandığı, tatbikatın bu safhasının bölgeye intikal eden Irak Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlik ve unsurların da katılımıyla müşterek yürütüleceği belirtilmişti.  

Etiketler: Türk Silahlı Kuvvetleri, Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat
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