  • 04 EKIM 2017, ÇARŞAMBA

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Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat sürüyor

TSK'ca Habur Sınır Kapısı yakınlarında 18 eylül'de başlatılan tatbikat, Irak birliklerinin katılımıyla müşterek sürüyor.

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Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı yakınlarında 18 Eylül'de başlatılan tatbikat, Iraklı askerlerin katılımıyla devam ediyor.

Irak sınırındaki Habur Sınır Kapısı'na yaklaşık 3 kilometre mesafede tır parkının karşısındaki alanda, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla sevk ve idaresinde 28. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut emir komutasında yürütülen tatbikat, Irak Silahlı Kuvvetleri birliklerinin katılımıyla müşterek sürüyor.

Alanda tatbikat gereği bir mekanize piyade bölüğünün taktik intikali yapıldı. İntikalde Türk ve Iraklı askerler, hava taarruzu, saldırılar ve düşmanın kurduğu pusular ile kritik bölgelerden geçişe yönelik tedbir aldı.

Tatbikatta bazı askerlerin saldırıya uğraması ile zırhlı araçlarla alana sevk edilen birliklerin saldırıyı püskürtmesi de canlandırıldı.

Türk ve Iraklı askerler, tatbikatın ardından zırhlı araçlarla birliklerine geri döndü. 

Etiketler: tsk, şırnak, tatbikat, sınırda tatbikat
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