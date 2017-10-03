Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı yakınlarında 18 Eylül'de başlatılan tatbikat, Iraklı askerlerin katılımıyla devam ediyor.

Irak sınırındaki Habur Sınır Kapısı'na yaklaşık 3 kilometre mesafede tır parkının karşısındaki alanda, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla sevk ve idaresinde 28. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut emir komutasında yürütülen tatbikat, Irak Silahlı Kuvvetleri birliklerinin de katılımıyla sürüyor.

Silopi ilçesine gelen Tümgeneral Yayla tatbikatı koordine etti.

Alana zırhlı araçlarla sevk edilen Türk ve Iraklı askerler, tatbikat gereği, kritik bir tesisin ele geçirilmesi ve kontrol altına alınması amacıyla düşman birliklerinin etrafını kuşattı, daha sonra zırhlı araçlardan inerek mevzileri ele geçirdi.

Tatbikat kapsamında alanda mayın araması yapılırken, yaralanan askerlerin zırhlı ambulansla olay yerinden taşınması da canlandırıldı.

Türk ve Iraklı askerler, tatbikatın ardından zırhlı araçlarla birliklerine geri döndü.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, TSK tarafından 18 Eylül'den itibaren Silopi/Habur bölgesinde başlatılan tatbikatın üçüncü safhasına 26 Eylül'de başlandığı, tatbikatın bu safhasının bölgeye intikal eden Irak Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlik ve unsurların da katılımıyla müşterek yürütüleceği belirtilmişti.