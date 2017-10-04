Silivri'deki FETÖ davasında ara karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Selimiye'de bulunan 1. Ordu Komutanlığı'nda yaşananlar ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün Üsküdar yerleşkesinin ele geçirilmeye çalışılmasına ilişkin 54'ü tutuklu 128 sanığın yargılandığı davanın 7’nci duruşması sona erdi.
İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada görülen duruşmada, mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.
Heyet, tutuklu sanıklar Gökhan Uğur, Burhan Akgül, Harun Yelken, Erol Hunutlu ve Ramazan Uygur’un tahliyesine karar verdi.
Tutuksuz sanıklardan İsmail Küçükmadan ve Doğa Özdağcıoğlu’nun ise tutuklanmasına hükmeden heyet, duruşmayı 11 Aralık'a erteledi.
Heyet, Silivri ile İstanbul Adalet Sarayı’ndaki duruşma salonlarının durumunu nazara alarak, bir sonraki celsenin Bakırköy Adliyesi Konferans Salonu’nda yapılmasını karara bağladı.