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Silivri'de trafo patladı

Silivri'deki trafo merkezinde meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

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Silivride trafo patladı

Silivri'deki trafo merkezinde meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Caddesi'ndeki sanayi sitesinde bulunan sokak lambalarının arızasını gidermek üzere çalışma yapıldığı sırada, trafo merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonucu küçük çaplı yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan arıza giderme ekibinde görevli Osman Kanbay ve Ümit Çelik, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar olan Ümit Çelik'in, Çorlu'da yanık ünitesi bulunan bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

Etiketler: silivri, silivri trafo, trafo patlama
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