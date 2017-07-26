Silivri'de suç örgütü operasyonu

Alınan bilgiye göre, İstanbul Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Silivri'de suç işlemek amacıyla örgüt kuran kişilere operasyon düzenledi.

Ekipler, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak", "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti", "silahla yağma", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermi satın almak, taşımak ve bulundurmak" suçlarından, Silivri'de belirlenen adreslere 12 ve 18 Temmuz tarihlerinde iki ayrı operasyon düzenleyerek, 14 kişiyi gözaltına aldı.

12 Temmuz'da gözaltına alınan 2 şüphelinin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 3 adet silah, 1 adet şarjör, 24 adet mermi, satışa hazır paketler halinde hazırlanmış taş kokain ile 4 kilo esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan H.E ile K.Ç, çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

18 Temmuz'da gözaltına alınanlardan, suça sürüklenen çocuk şüpheli A.B, savcılık ifadesinin alınmasının ardından, tutuklanma talebi ile Silivri Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. A.B'nin, söz konusu suçlardan hakkında tutuklama kararı verildi.

Gözaltında bulunan 11 şüpheliden 10'u savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle, 1 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Konuyla ilgi soruşturma devam ediyor. AA