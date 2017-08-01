Silivri Emniyet Müdürü Çalışkan'ın cenazesi toprağa verildi

3. sınıf emniyet müdürü Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın (41) cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumundan yakınları tarafından alınarak, memleketi Samsun'a getirildi.
Terme ilçesine bağlı Kocaman Mahallesi’ndeki baba evinde helallik alınmasının ardından cenaze, Merkez Kocaman Cami'ne getirildi.
Cenazeye, Çalışkan'ın ailesi, yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve vatandaşlar katıldı.
Ersoy ve Altınok, Hakan Çalışkan'ın ağabeyi Hasan, annesi Mükkerrem ile eşi Çiğdem Çalışkan'a baş sağlığı dileklerini iletti.
Cenazede anne Mükkerrem ile Çalışkan'ın eşi Çiğdem Çalışkan güçlükle ayakta durabildi.
Çalışkan'ın cenazesi öğle vaki kılınan cenaze namazının ardından Kocaman Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.