  • 01 HAZIRAN 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 4.63
    EURO 5.4
  • BIST 99171.21
    ALTIN 192.713
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Silivri Cezaevi'nde 'rüşvet' operasyonu: 5 gözaltı

Silivri Cezaevi'nde 'rüşvet' operasyonu: 5 gözaltı

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, aralarında 2 gardiyanın da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Silivri Cezaevinde rüşvet operasyonu: 5 gözaltı

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, cezaevine uyuşturucu ve cep telefonu sokulması karşılığında, mahkum yakınlarından para ve menfaat temin edildiği ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

Dinlemeler ve iletişim tespiti sonucunda jandarma ekiplerince Silivri ile farklı ilçelerde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde görevli 2 gardiyanın da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden biri ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

İki gardiyan ve 2 mahkum yakını ise işlemlerinin ardından Silivri Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: silivri cezaevi, rüşvet, operasyonu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER