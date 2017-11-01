Şile açıklarında kargo gemisi kayboldu

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 04.25'te "ARTUR" isimli gemiden Şile açıklarında üzerinde "Bilal Bal" yazılı can salı ve filika görüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti.

Bunun üzerine Kıyı Emniyeti'ne ait 3 bot ve bir Sahil Güvenlik botu olay yerine intikal etti. Arama çalışmalarında üzerinde "Bilal Bal" yazılı can simidi ile "ORAPİN 4" yazılı şişme can salı bulundu.

Münferit arama çalışmalarından sonuç alınamaması üzerine saat 07.15'te KIYEM 1, KIYEM 5, KIYEM 8 botlarıyla Sahil Güvenlik botu tarafından deniz alanında geniş arama sahasında arama faaliyetleri sürdürülüyor.

Çalışmaların Şile'nin Ağva Karacaköy'den 12 deniz mili uzaklıkta sürdürüldüğü belirtildi.

Kuru yük gemisinde bir kaptan, bir ikinci kaptan, başmühendis, ikinci makinist, iki usta gemisi, bir gemici, iki yağcı ve bir aşçı olmak üzere 10 kişilik mürettebat bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA