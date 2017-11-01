  • 01 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Şile açıklarında kargo gemisi battı

İstanbul Şile açıklarında bir Türk kargo gemisi battı, mürettebatı arama çalışmaları devam ediyor.

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Şile açıklarında kargo gemisi battı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca, Şile'nin 7 mil açığında batan kuru yük gemisinde 10 Türk vatandaşının bulunduğu belirtilerek, arama kurtarma faaliyetlerinin koordineli ve yoğun şekilde devam ettiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Gemlik Limanı'ndan Karadeniz Ereğli Limanı'na dökme demir taşıyan 78,5 metre boyunda "Bilal Bal" isimli gemiden sabah saatlerinde tehlike sinyali alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şile'nin 7 mil açığında sinyal alınmış olup gemiye ve personele ulaşılamamıştır. Gemide Türk vatandaşı olan 10 mürettebat vardır. Arama kurtarma faaliyetleri Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ortaklığında yürütülmektedir. Arama kurtarma faaliyetlerine Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 1 sahil güvenlik uçağı, 1 sahil güvenlik helikopteri ve 2 sahil güvenlik botu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından 5 kurtarma botu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından insansız denizaltı görüntüleme ve tespit cihazı destekli bir denizaltı kurtarma gemisi katılmıştır. Yapılan arama faaliyetlerinde, Şile sahiline 7 mil mesafede ve 88 metre derinlikte battığı tespit edilen gemiye ait olduğu değerlendirilen can simidi, can salı, filika ve lastik kurtarma botu bulunmuştur. Arama kurtarma faaliyetleri ilgili birimler arasında koordineli ve yoğun bir şekilde devam etmektedir."

Kaynak: AA

Etiketler: Şile, kargo gemisi, İstnbul
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