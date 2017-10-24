Silahlı saldırıda yaralanan asker şehit oldu

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Uzman Onbaşı Bilal Dicle'nin dün saat 07.00 sıralarında mesaiye gitmek üzere Yenişehir ilçesi, Şehitlik Mahallesi, Yaradanakul Caddesi'ndeki evinden çıktığı sırada Filiz Apartmanı önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandığı hatırlatıldı.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan Dicle'nin müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu ifade edilen açıklamada, olayın fail ya da faillerinin yakalanması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın ve güvenlik güçlerince başlatılan operasyonların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, şehit Dicle'ye Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve millete başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Diyarbakır'da dün merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik semtinde bulunan Yaradanakul Caddesi'ndeki evinden çıkan uzman onbaşı Bilal Dicle'ye kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlenmiş, Dicle ağır yaralanmıştı.

Kaynak: AA