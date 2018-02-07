Silahlı banka soygunu kameraya yansıdı

Kayseri Melikgazi ilçesine bağlı Osman Kavuncu Bulvarı'nda bulunan bir banka şubesinde dün meydana gelen olayda, kar maskesi ile bankaya gelen soyguncunun bankada çalışan görevlileri elindeki silahla tehdit ederek 68 bin TL'yi aldı ve beyaz renkli bir araçla kaçtı.

Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen hırsızlık olayında şahsın bankayı borçları yüzünden soyduğu bildirildi.

İhbar üzerine harekete geçen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan araçla benzerlik gösteren Kayseri’de 200 aracı tespit etti.

Soruşturma kapsamında olayın şüphelisinin E.K.K. olduğu belirlendi. E.K.K., olayda kullandığı araç, üzerinde bulunan elbiseler ve olay kullandığı tabanca ve bankadan yapma ettiği 60 bin TL ile yakalandı.

E.K.K.’nın 8 bin TL’yi de kiraladığı araç bedeli olarak verdiği ve başka harcamalar yaptığı öğrenildi. Borçları yüzünden banka soygunu gerçekleştirdiği bildirilen E.K.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA