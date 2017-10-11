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Silahını temizlerken kendini vurdu!

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde temizlediği silahın ateş alması sonucu yaralanan güvenlik görevlisi, yaşamını yitirdi.

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Silahını temizlerken kendini vurdu!

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde temizlediği silahın ateş alması sonucu yaralanan güvenlik görevlisi, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, özel bir bankada güvenlik görevlisi olan Latif İlhan'ın (40), bankada temizlediği silahı ateş aldı.

Banka çalışanlarının haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Muratlı Devlet Hastanesine kaldırılan İlhan, yapılan ilk müdahalenin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesine sevk edildi.

Ağır yaralanan İlhan, yapılan müdahaleye karşın hayatını kaybetti.

Etiketler: Tekirdağ, silah, güvenlik görevlisi
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